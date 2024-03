Hip Hop Dance Championship | Sergio Iapino | una scuola di vita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar. (askanews) – Domani, sabato 30 marzo, a partire dalle ore 10.00, le migliori Crews italiane di Hip Hop e Streetsi affronteranno sul palco del Teatro Italia di Roma nell’Italy Hip Hop, la qualificazione italiana utile per conquistare un posto alla finale del World Hip Hop, il campionato mondiale di Hip Hop e Streetin programma a Phoenix (Arizona) dal 3 al 10 Agosto 2024. Sei le categorie in gara, di cui tre composte da 5 a 9 ballerini: Junior (dai 7 ai 12 anni), Varsity (dai 13 ai 17 anni), Adult (over 18). Inoltre, le Mini Crew composte da 3 ballerini, le Junior Varsity Mega Crew e le Mega Crew composte da 10 a 40 ballerini. Una sfida epica, un’esperienza davvero unica per laCommunity italiana. ...