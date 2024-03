Highlights e gol Gubbio-Torres 1-0 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilcone gol di1-0, sfida valida per la trentaquattresima giornata del girone B della. Dopo tre sconfitte i padroni di casa tornano a vincere, superando davanti al pubblico amico del “Barbetti” la seconda forza del campionato. Decisivo il gol in contropiede di Bernardotto al 61?, per unche rafforza così il suo quinto posto in classifica. La sconfitta dellaconsente alla capolista Cesena di avere il primo match point a disposizione tra poche ore contro il Pescara. GLISportFace.