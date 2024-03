Hermoso altro colpo a zero? Chi è il difensore che piace all’Inter

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’Inter segue con attenzione Mariodell’Atletico Madrid. Classe 1995, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E il suo profilo figura molto interessante per la difesa nerazzurra. NOME NUOVO – Dopo centrocampo e attacco, ora l’Inter cerca unanche in difesa. E uno dei nomi più papabili è quello di Mariodell’Atletico Madrid (qui le ultime). Che da ex avversario nell’ultima Champions League potrebbe diventare una risorsa dei nerazzurri la prossima stagione. La dirigenza interista segue con attenzione ilspagnolo, soprattutto perché il suo contratto coi colchoneros scade il prossimo 30 giugno. La domanda sorge quindi spontanea: è un profilo adatto per la retroguardia di Simone Inzaghi? Chi è Mario, nuovo ...

