Habilita San Marco attiva il Centro di Diagnosi e Cura del Dolore Acuto e Cronico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) InSan, il poliambulatorio di piazza della Repubblica 10 a Bergamo, è attivo ildidel. Il Dr. Massimo Allegri spiega in che cosa consiste la terapia del: «L’obiettivo è quello di gestire ildella colonna e ilarticolare. In molti confondono la terapia delcon le cure palliative: è importante comprendere invece che quello che viene proposto in questo ambulatorio è unoper ladele il suo trattamento». Quali sono le patologie più frequenti per le quali è consigliato questo ...