“Ha rifiutato” Isola dei Famosi | fuori proprio il numero uno Sfuma il colpaccio di Vladimir

(Di venerdì 29 marzo 2024)dei2024, il countdown è ufficialmente partito. Archiviato il Grande Fratello di Alfonso Signorini con la vittoria di Perla Vatiero è il momento di pensare al naufrago o naufraga che trionferà nella prima edizione del reality targatoLuxuria. Il prossimo 8 aprile debutterà come conduttrice dopo aver vinto l’e anche dopo essere stata una delle migliori opinioniste, insieme a Nicola Savino. Al suo fianco, in studio, potrà contare su Sonia Bruganelli, ex opinionista del GF Vip ed ex moglie di Paolo Bonolis e del giornalista del Tg5 Dario Maltese. Novità anche sul fronte inviato dall’Honduras: dopo tanti anni il pubblico di Canale 5 non ritroverà Alvin ma Elenoire Casalegno. E ora il cast, che si sta concludendoin questi giorni. Qualche nome è arrivato dai profili ...