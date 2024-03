Guidonia Montecelio Perquisizione domiciliare in un’abitazione in zona Campolimpido Trovati 120 grammi di cocaina I Carabinieri arrestano due albanesi

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22.00 di mercoledì 27 alle 2.00 di giovedì 28 marzo, sarà chiusa l’ uscita di Guidonia Montecelio , per ... (romadailynews)

Scontro fra moto e Furgoncino a Guidonia Montecelio , alle porte di Roma: moto ciclista elitrasportato al Gemelli , in prognosi riservata.Continua a leggere (fanpage)

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Guidonia Montecelio sabato 6 aprile - Un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19 ...ilquotidianodellazio

Kawasaki Z 900 50th Anniversary (2022 - 23) usata a Guidonia Montecelio - Annuncio vendita Kawasaki Z 900 50th Anniversary (2022 - 23) usata a Guidonia Montecelio, Roma - 9407913 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...moto

Honda CRF 250 R (2017) usata a Guidonia Montecelio - Annuncio vendita Honda CRF 250 R (2017) usata a Guidonia Montecelio, Roma - 9407921 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...moto