Guida TV | programmi di stasera | venerdì 29 marzo 2024

(Di venerdì 29 marzo 2024)aitv della prima serata di oggi,29.03.24, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Rito della Via Crucis Religione RAI2 Jungle Cruise Film RAI3 Eleonora Abbagnato – Una stella che danza Documentario RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Se potessi dirti addio Film ITALIA1 Animali Fantastici – I crimini di Grindenwald Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Casa a Prima Vista Docureality CIELO Belle Epoque Film TV8 Masterchef Italia 12 Sport NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira

