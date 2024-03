Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 29 marzo 2024)live dellatraoggi, venerdì 29 marzo Dopo più di cinque mesi e mezzo dallo scoppio del conflitto, lain corso a Gaza non accenna a fermarsi: dal 7 ottobre, almeno 32.552 palestinesi sono stati uccisi e 74.980 sono rimasti feriti durante le operazioni militari condotte danella Striscia. Continua, per il 12esimo giorno, l’assedio dell’ospedale di al-Shifa a Gaza City, il più grande del territorio costiero, dove sono morte almeno 200 persone: tutti combattenti secondo, tutti civili per. Ma prosegue la violenza anche in Cisgiordania dove 3 cittadini israeliani, tra cui un ragazzo di 13 anni, sono rimasti feriti quando un uomo armato in tenuta mimetica ha aperto il fuoco contro un autobus nella ...