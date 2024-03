Guerra in Ucraina | 99 bombe su centrali termiche | caccia polacchi decollano durante attacco russo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ultimi aggiornamenti di oggi, venerdì 29 marzo, sulainrusse hanno colpito strutture energetiche in 6 regioni causando blackout di emergenza. La Polonia ha riferito di una maggiore sorveglianza dello spazio aereo nazionale proprio in seguito al pesantedella notte.

(Adnkronos) – La Russia di Vladimir Putin può essere fermata in Ucraina . Nel momento forse più critico della guerra , con Kiev a corto di armi e munizioni, l'analisi dell'Institute for the Study of ... (webmagazine24)

Donald Tusk: «La Guerra in Europa non è più un’astrazione ma un fatto reale» - La Guerra in Europa, per la prima volta dal 1945, non è più un'astrazione ma un fatto «reale». Lo ha detto Donald Tusk a La Repubblica.lettera43

Ucraina, Tusk “Guerra pericolo reale, siamo in un’era prebellica” - MILANO (ITALPRESS) – “Non voglio spaventare nessuno, ma la Guerra non è più un concetto del passato. E’ reale, è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibi ...lanuovasardegna

Il premier polacco Donald Tusk. Credit: AGF - “Non voglio spaventare nessuno, ma la Guerra non è più un concetto del passato. È reale, è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile. È la prima volta d ...tpi