Guerra in Europa è reale Tusk avverte su Putin e smonta i teoremi su Meloni

(Di venerdì 29 marzo 2024) Siamo in una fase prebellica e lainè un'ipotesiper la prima volta dal 1945. Il premier polacco Donaldintervistato dai media del consorzio Lena, tra cui Repubblica, spiega che se l'Ucraina "perde, nessuno potrà più sentirsi al sicuro in". Laè inevitabile? "È una domanda che ci si pone ovunque... Non voglio spaventare nessuno, ma lanon è più un concetto del passato. È, è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile. È la prima volta dal 1945 che ci troviamo in una situazione del genere. So che sembra devastante, soprattutto per i più giovani, ma dobbiamo abituarci mentalmente all'arrivo di una nuova era. È l'era prebellica. Non sto esagerando. Sta ...