Guerra di foto contro Pedemontana Lo slogan | Teniamoci la bellezza

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un colpo d’occhio "su tutto quello che non ci sarà più" e una lettura sociologica per convincere il Pirellone a ingranare la retromarcia su. Il Comitato “Ferma ecomostro D breve“ di Vimercate e tutti gli altri contrari all’opera hanno lanciato #la, una performancegrafica che finirà sul tavolo dell’assessora regionale alla Mobilità Claudia Maria Terzi. È la sua mail che gli attivisti indicano ai partecipanti - centinaia ormai - che armati di smartphone stanno immortalando decine di angoli "destinati all’estinzione". "Due generazioni fa nessuno si sognava di fare uno scatto in campagna – spiega Mauro Colombo, sindaco di Bellusco – i campi erano ancora sinonimo di povertà e fatica e la gente preferiva ricordarsi le prime comunioni. Oggi, fissiamo continuamente il panorama e la ...