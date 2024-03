Gubbio di misura | contro la Torres tre punti preziosissimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Fondamentale vincere per ritrovare il sorriso dopo tre sconfitte consecutive e i rossoblù di Braglia l’hanno fatto in grande stile, grazie ad una prestazione solida, cinica e che ha dimostrato ancora una volta la forza dei rossoblù di Braglia. La vittoria, molto importante, permette ai padroni di casa di diminuire lo svantaggio dal Perugia quarto a cinque, consolidando contestualmente il quinto posto in attesa dei match degli avversari. La gara è da subito una partita a scacchi: le squadre si studiano e sembrano annullarsi a vicenda, alternandosi nella gestione del match. Parte sicuramente meglio lache fa la partita nei primi 15’ di gioco, pur senza produrre particolari pericoli dalle parti di Vettorel, che blocca senza problemi la conclusione centrale di Scotto al 12° ed è tranquillo sul ...