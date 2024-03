Guardiola | «Contro l’Arsenal sfida decisiva per la Premier League»

(Di venerdì 29 marzo 2024), l’allenatore del Manchester Cityha voluto parlare così prima del matchL’allenatore del Manchester City Pepha voluto parlare così in conferenza stampa prima dellacon. «Come quella scorsa anche questa stagione è stata già ottima. Essere attualmente ancora in corsa per la vittoria di tre titoli

2024-02-15 22:49:01 Il web è in trepidazione: Mops forse Danilo non è il giocatore con la memoria più bella nella memoria dei tifosi del Real Madrid dopo il suo viaggio al Santiago Bernabéu. ... (justcalcio)

Una rivalità non è necessariamente una ostilità (Sigmund Freud) Non serve essere psicologi per accorgersi di quanto Ju... (calciomercato)

Guardiola: "Stones e Walker out Contro l'Arsenal. Su De Bruyne..." - Alla vigilia della gara dell'Etihad, Pep Guardiola ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa.gianlucadimarzio

Atalanta, ultime di formazione Sky: Koopmeiners in panca, ma c'è un dubbio per sostituirlo - Ultime di formazione in casa Atalanta, in vista del match di domani Contro il Napoli, direttamente da Sky Sport ...tuttonapoli

MERCATO - Guardiola vuole Bruno Guimaraes al Manchester City - Pep Guardiola sarebbe rimasto stregato da Bruno Guimaraes e lo vorrebbe a tutti i costi nel Manchester City la prossima stagione. Come riportato dalla stampa spagnola, la trattativa non è però così sc ...napolimagazine