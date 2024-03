Gravina isolato dopo il clamoroso scivolone su Acerbi Imbarazzo di Malagò Il Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2024)ilsu: Abodi edistanti da lui (Il). Ne scrive Franco Ordine sulNon era mai successo che dinanzi a una sentenza del giudice sportivo il ministro dello Sport e il presidente della Figc si dividessero su due fronti opposti. È il destino del casoche continua a dividere, a fare notizia e probabilmente a segnare un precedente pericolosissimo per i futuri, eventuali episodi di razzismo. Il ministro Andrea Abodi ha volto lo sguardo verso la figura di Juan Jesus con un paio di riflessioni («spero che il giudice abbia ricevuto tutte le informazioni utili; spero chesia in pace con la sua coscienza») che hanno suonato come ...