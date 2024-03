“Grande Fratello” | la pesante insinuazione di Anita su Beatrice dopo la finale

Continuano a far discutere i protagonisti dell’edizione 2023-2024 del Grande Fratello . Una coppia avrebbe avuto dei problemi di non poco conto, stando agli ultimi rumor. Infatti, fonti autorevoli ... (caffeinamagazine)

Anita Olivieri dopo aver già confermato nella casa del Grande Fratello che Alfonso Signorini non perdeva occasione per criticarla, si è ora esposta sui social in merito a questa vicenda. l’ex ... (anticipazionitv)