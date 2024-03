Grande Fratello | discusso ex Vippone commenta | “Perla e Mirko? Ha vinto una storia falsa | lavoro di squadra contro Beatrice”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un exdelVip 7 ha detto la sua sull’ultima edizione del reality show e in particolare sulla vittoria diVatiero. Stiamo parlando di Marco Bellavia: Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per il suo Lollo Magazine, Bellavia ha cosìto l’edizione: Ho seguito un po’ tutta l’edizione. A me è sempre piaciuto, l’ho sempre dichiarato anche ad Alfonso Signorini, mi è sempre piaciuto come programma. L’ho seguito bene quest’anno e mi è piaciuta molto. Ho seguito la finale e sono rimasto molto stupito della vittoria di. Davo per scontato sin dall’inizio che avrebbe, ma ci sono anche dei motivi che hanno dato questa svolta finale alla sentenza della vittoria. Marco Bellavia, più ...

Non solo cognati e sorelle d’Italia. Spunta pure il Fratello della Santanchè - Massimo Garnero sgomita per un seggio sicuro in Piemonte. I guai giudiziari della ministra però potrebbero bloccarlo.lanotiziagiornale

Orrore negli studi di Canale 5: esplosa la rissa tra i due volti noti | Calci e urla in piena notte - Brutto episodio negli studi di Canale 5, una rissa tra due personaggi noti ha lasciato tutti sconvolti: ecco cosa è successo ...cartoonmag

Perla Vatiero, Cristina Plevani attacca: «Nel premio è incluso uno Zanichelli Beatrice Luzzi per me è la vincitrice del Grande Fratello» - Perla Vatiero è stata la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello. La gieffina è entrata in gioco due mesi dopo rispetto ai coinquilini ma, nonostante questo, ...ilmattino