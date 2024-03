Golf | Hero Indian Open 2024 | Manassero in terza posizione dopo il secondo giro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si mantiene in ottimain classifica Matteoal termine deldell’. In una giornata condizionata dalle difficili condizioni meteo, a guidare c’è il nipponico Keita Nakajima, che chiude con 65 colpi e va a -14 a metà gara. Dietro di lui il francese Romain Langasque, il quale insiege a -12, e poi l’azzurro, che perde un paio di posti rispetto al primo, e si trova ora terzo a -11. Clamorosa la prestazione messa a segno da Espen Kofstad, che fa il record del campo girando in 62 colpi e riuscendo a centrare il taglioessere partito ieri con 81 (+9). Qualche imprecisione di troppo da parte delista veronese, che ha chius con 68 colpi (-4) la prova odierna. Al quarto ...

Golf, Manassero terzo al giro di boa dell’Hero Indian Open - Il torneo è stato interrotto per maltempo ma il veronese è rimasto nella parte alta della classifica a soli tre colpi dal leader Keita Nakajima ...msn

Golf, Manassero si mantiene nelle zone alte dopo due giri all’Hero Indian Open. Passa in tesa Nakajima - Sospeso il secondo giro dell’Hero Indian Open, quando le partite del pomeriggio erano ... Sul percorso par 72 del DLF Golf & Country Club di New Dehli al sesto posto c’è, a -9, il primo dei padroni di ...oasport

Golf: Matteo Manassero debutta in testa all’Hero Indian Open. Con lui Luiten e Nakajima - Primo giro e prima vetta della classifica per Matteo Manassero all'Hero Indian Open 2024. Dopo il successo allo Jonsson Workwear Open 2024, arriva un convincente inizio di torneo a New Delhi. Per lui ...oasport