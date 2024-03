Godzilla X Kong | Il Nuovo Impero | uscita e tutto ciò che sappiamo

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilfilm del Monsterverse,: Il, è ora innelle sale cinematografiche italiane. Facciamo un resoconto di quello chefinora e cosa è successo prima di questo film Questo è un momento che molti fan del Monsterverse stavano aspettando, sopratperché non vediamo un film del franchise al cinema dai tempi di: King of the Monsters, film uscito ormai nel lontano 2019. Durante questo lasso di tempo abbiamo avuto ancheVS, che purtroppo non abbiamo potuto vedere al cinema a causa della pandemia di Covid nel 2020. Ma ora è arrivato il momento della rivalsa per i mostri anche nel nostro paese, anche se abbiamo avuto un ritorno di ...