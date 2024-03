Gli scienziati hanno creato un embrione di topo a sei zampe | ecco perché

(Di venerdì 29 marzo 2024) Scoperta rivoluzionaria: una seigrazie alla manipolazione genetica Un team diha recentementeuncon sei, rivelando importanti scoperte sull’influenza delle modifiche genetiche nello sviluppo embrionale. La ricerca, pubblicata su Comunicazioni sulla natura, ha aperto nuove prospettive sulla strutturazione del DNA e le sue conseguenze. Un cambiamento genetico rivoluzionario Il biologo Moisés Mallo e il suo teammanipolato il gene Tgfbr1 in embrioni di, svelando una connessione sorprendente tra gli arti e i genitali nel processo di sviluppo. La scoperta è stata inaspettata e ha portato a una riflessione peculiare sulle L'articolo proviene da News Nosh.

2.000 terremoti al largo della costa canadese : segnale di lacerazioni nel fondale oceanico Quasi 2.000 terremoti hanno colpito un punto al largo della costa del Canada in un solo giorno , suggerendo ... (newsnosh)

La ricerca e l’influenza delle sovvenzioni sugli scienziati senior Un sondaggio condotto tra professori negli Stati Uniti ha rivelato che sovvenzioni più grandi o più lunghe non incidono ... (newsnosh)

I cani sono capaci di fare questa cosa che ha sorpreso gli scienziati - Fino ad ora, gli studi incentrati sulle competenze linguistiche canine si sono concentrati prevalentemente sulla loro capacità di recuperare oggetti specifici, ottenendo risultati che hanno lasciato ...tech.everyeye

Tutti parlano de Il problema dei tre corpi. Ma perché - Gli scienziati sono punti di vista minimi, ridotti, che servono per spiegare e per sviscerare la fantascienza. Ci dicono dei buchi neri, dei viaggi nello spazio, di cosa serve per raggiungere una ...esquire

Duemila terremoti in un giorno: cosa sta succedendo al fondale oceanico - A largo di Vancouver, in Canada, registrati 2mila terremoti in un giorno: si sta formando una nuova crosta oceanica ...tecnologia.libero