“Gli islamici vogliono sottometterci? Non è una cosa fondata” | cosa dice il sindaco musulmano leghista delle idee della collega di Monfalcone

"Gli Stati Uniti stanno cercando di convincere tutti che l'Ucraina non sia coinvolta nell'attentato e che è stato compiuto da seguaci dell'Islam, membri dell'Isis, organizzazione bandita in Russia. ... (ilgiornaleditalia)

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta. Tajani: «Putin non usi l'Attentato a Mosca per colpire di più l'Ucraina» (corriere)