Gli investimenti in energia rinnovabile faticano a tenere il passo dei combustibili fossili

(Di venerdì 29 marzo 2024) La transizione energetica non è più rinviabile, eppure gliin eolico e solareildella produzione dida. Dall’ultimo report di Global Energy Monitor emerge infatti che «lo scorso anno i produttori di petrolio e gas hanno scoperto e dato luce verde allo sfruttamento dell’equivalente di tutte le riserve di greggio accertate in Europa ed entro la fine del decennio i valori saranno quadruplicati». Le energie rinnovabili sono sicuramente in aumento, quasi in tutto il mondo, e lentamente stanno diventando più accessibili, efficienti, economiche. Ma almeno venti giacimenti di petrolio e gas hanno raggiunto lo stadio finale di autorizzazione nel 2023, secondo il documento rilasciato ieri dalla Ong con sede a San ...