Gli incendi zombie minacciano il Canada “Morti” la scorsa estate | resistono sotto la neve e risorgono in primavera

(Di venerdì 29 marzo 2024)il profilo degliboschivi, il 2023 è stato un anno da dimenticare per il. Già a inizio maggio partivano i primi roghi, protrattisi poi per mesi. Columbia Britannica, Alberta, Ontario, Nuova Scozia, Québec, Territori del Nord-Ovest: praticamente nessun territorio è stato risparmiato, con un’intensità e un’insistenza finora sconosciute, tanto più a queste latitudini. Il bilancio finale? Circa 20 milioni di ettari andati in fumo (più o meno due terzi dell’Italia), danni per la fauna forestale e le comunità locali, inquinamento, fumi giunti fino alle coste statunitensi ed europee di Francia e Portogallo, il 23% delle emissioni totali di carbonio daboschivi nel 2023. Ma dopo otto mesi di lotta, il fuoco è tutt’altro che esaurito.– Invisibile a ...