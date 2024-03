Gli effetti del “batterio mangiacarne” | il medico | “Provoca necrosi ma i casi in Italia sono pochi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 29 marzo 2024) In Giappone le autorità governative hanno diramato un avvertimento pubblico in seguito all'aumento repentino deidi sindrome da shock tossico da streptococco. SI tratta di un'infezione molto grave che può dare esito a forme di, tanto che è anche nota come "malattia carnivora" o "batterio mangiacarne". L'infettivologo spiega i rischi della malattia e lo stato di diffusione del batterio.