Gli auguri di don Guido Engels | Pensiamo al bene della città

(Di venerdì 29 marzo 2024) EMPOLI La Santa Pasqua è alle porte. Tra guerre e tensioni, vita e morte, rinascita e nuove sfide, ne parliamo con il PropostoCollegiata di Empoli don. Don, che momento è questo, per la fede? "C’è n’è bisogno. Lo vedo entrando nelle case degli empolesi. Le persone sentono la mancanza di punti di riferimento. Specie a una certa età, vedono che il mondo intorno a loro, edificato con fatica, sta crollando e non ne nasce uno nuovo. Non ci sono proposte chiare". Lo stesso per i più giovani? "Sentono più di tutti il disagio sociale, si accontentano di progetti piccoli e limitati. Nasce l’insoddisfazione, che sfocia in chiusura, paura, abbattimento. Sono arrabbiati. Senza puntare il dito contro nessuno, ma le famiglie sono sfasciate, questo porta all’individualismo. Ci si rifugia in tv, ...