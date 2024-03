Gli Altri Percorsi si chiudono con Opa e una riflessione sul potere della bellezza

(Di venerdì 29 marzo 2024) AL TEATRO SOCIALE. La Stagione diFondazione Teatro Donizetti si conclude giovedì 4 aprile al Teatro Sociale alle ore 20.30 con Op?, spettacolo scritto e interpretato da Mélina Martin, per la prima volta ospiterassegna, che porterà in scena Elena di Troia, donna bellissima, ma anche donna rapita, ferita, esibita come un trofeo.

Mentre in Belgio si avvia la prima causa legale contro Total Energies, da parte di un agricoltore che chiede un risarcimento per gli impatti del clima sul rendimento della sua azienda, in Francia , la ... (ilfattoquotidiano)

Grande Fratello , la rivelazione di Stefano Miele su Beatrice Luzzi. Non si è ancora spento il clamore per la finale del reality che ha incoronato, a sorpresa, Perla Vatiero. La giovane salernitana è ... (caffeinamagazine)

Il ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato che nelle scuole la maggioranza degli alunni deve essere italiano. Guardate che sono delle zone, in Lombardia soprattutto, dove gli italiani sono in ... (nicolaporro)

Meloni deve battersi per Ilaria Salis - Che è detenuta in Ungheria per ragioni esclusivamente politiche da un governo filo-nazista. La Salis ha manifestato contro dei nazisti senza commettere violenze ...italiaoggi

La coda dell’inverno «chiude» la stagione, tra rifugi che non aprono e impianti a mezzo servizio - OROBIE. Dopo giorni di stop a causa delle fitte nevicate e della scarsa visibilità forse sabato 30 marzo riapre Colere, non il Pora. Pochi sciatori un po’ ovunque. E non aprono alcuni rifugi che ...ecodibergamo

CHIUSA LA FALLA DELLA MONETA FISCALE - 4 minuti per la lettura Questa invenzione, propagandata in particolare dai Cinque stelle ma sostenuta chi più chi meno da tutte le forze politiche, ha devastato la finanza pubblica italiana e acceso i ...quotidianodelsud