Gli alberi abbattuti dal nubifragio diventano messaggi di legalità

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un atelier artistico all’aperto, al Parco Trabattoni, a Cernusco, ha permesso a curiosi e appassionati di avvicinare gli scalpellini dell’Olmo d’Oro di Carugate e della cooperativa Il germoglio al lavoro per trasformare glidaldel luglio scorso al Bosco del Fontanone "indie per l’ambiente". Sculture dedicate a entrambi i temi. Una mostra nel Ridotto della sala consiliare ne ha raccontato la genesi partita da un lavoro della scuola e adesso verranno consegnate all’istituto Margherita Hack che le userà per la didattica, le opere saranno protagoniste di lezioni sul rispetto delle regole e della natura. Così gli alunni arriveranno al cuore dei problemi partendo dal bello. L’iniziativa è stata inserita fra gli appuntamenti della Fiera di San Giuseppe, una ...