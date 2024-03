Giugliano | nel mirino della Municipale veicoli con targa estera | sanzionata auto polacca

La dea bendata fa visita in Campania. Distribuiti Premi per più di 200mila euro. Il più consistente a Giugliano, in provincia di Napoli. Lotto fortunato, vinti 200mila euro a Giugliano Come riporta ... (teleclubitalia)

Il Giugliano si aggiudica il derby con l’Avellino per 3-2, in una gara pazza in cui è successo di tutto. Una doppietta di Salvemini e un gol di Cargnelutti regalano altri tre punti a Bertotto. ... (teleclubitalia)