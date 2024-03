Girando in bicicletta nei frutteti in fiore della mela Pink Lady

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Aprile dolce fiorire. La primavera è alle porte e® apre il frutteto dell’Azienda Agricola del produttore Giuliano Donati a Faenza (Ra), dove i profumi dei fiori di melo inebriano l’aria, per godersi la pedalata con laelettrica in questo scrigno di biodiversità. L’itinerario, in programma per sabato 13 aprile, è un percorso guidato ad anello, con sosta finale per un picnic dal produttore che accoglierà gli ospiti insieme all’apicoltore Marco Gaudenzi dell’azienda ’La Castellina’, per scoprire non solo il lavoro svolto per proteggere i meli e gli impegni dei produttori® ma anche le buone pratiche messe in atto con il programma Bee®. Infatti, le api sono alleate indispensabili deiaffinchè dai magnifici boccioli ...