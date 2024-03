Giovanili biancazzurre La Primavera anticipa col Vicenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Archiviato il weekend dedicato alle nazionali di categoria, il campionato2 riprende dalla ventiquattresima giornata. In vista della Pasqua però tante gare si giocano eccezionalmente di venerdì, compresa quella della squadra di Grieco che oggi alle 14,30 ospita il(decimo in classifica a -12 dalla Spal) al centro sportivo Fabbri. Si tratta del secondo match casalingo di fila per i biancazzurri che prima della sosta avevano battuto di misura la Feralpi Salò ripartendo dopo la pesante sconfitta rimediata a Cittadella. Nonostante qualche passo falso in trasferta, a sette giornate dalla fine della regular season la Spal resta assolutamente in corsa per i playoff. In questo momento infatti la squadra di Grieco è sesta a -1 da Venezia e Albinoleffe che condividono il quarto posto e -2 dall’Udinese terza in classifica. Le altre selezioni ...