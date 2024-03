Giornata Internazionale Zero Waste | così si offre ai giovani la speranza di un mondo migliore

In occasione della celebrazione della ricorrenza annuale della Giornata Internazionale dei Rom e Sinti dell’8 aprile, il violinista Gennaro Spinelli e il noto compositore Santino Spinelli si ... (italiasera)

New York, 23 mar. (askanews) – Una bozza di risoluzione da votare in Assemblea Generale alle Nazioni Unite di New York, nelle prossime settimane, è stata presentata dall’Italia, dalla Libia, dal ... (ildenaro)