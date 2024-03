Gino Cecchettin | “Ho cercato di non farmi travolgere dall’ira”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da poco è uscito il suo libro Il dolore diè stato traslato in un libro. Un volume discusso che ha utilizzato come valvola di sfogo, perchè poi ognuno reagisce come può al dolore. “Cara Giulia”, il volume dedicato alla figlia, vittima di femminicidio è uscito il 5 marzo ed è stato scritto con Marco Franzoso. Ne parlaa FanPage. “Ho capito subito che Giulia era diventata di tutti e che la sua storia andava raccontata per renderla un esempio”. “Fin dai primi momenti ho deciso di non concentrarmi sull’aspetto più nero e più violento della faccenda. Sapevo che se mi fossi fattonon sarei stato più lucido e quindi ho raccolto tutti i miei pensieri intorno a mia figlia lasciando fuori tutto il resto”. Poi: “Ho imparato tante cose da Giulia in questi mesi e anche ...