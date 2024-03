Ginnastica artistica | Europei 2024 | sorteggiati suddivisioni e ordini di rotazione L’Italia pesca bene a Rimini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si è svolto il sorteggio die ordine dideglidimaschile, che andranno in scena adal 24 al 28 aprile.si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo a squadre conquistato lo scorso anno. La nostra Nazionale dovrà cercare il colpaccio di fronte al proprio pubblico, in quello che sarà un evento di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi, previste tre mesi più tardi. I Moschettieri sono stati inseriti nel terzo e ultimo gruppo nel turno di qualificazione, dunque l’appuntamento è per mercoledì 24 aprile a partire dalle ore 17.45. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro incomincieranno la propria avventura alla sbarra e gireranno insieme a Israele. Nella ...