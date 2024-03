GF | Federico a Pechino Express? Ecco cosa ha svelato

(Di venerdì 29 marzo 2024)? L’ex gieffino durante una diretta Instagram hail suo desiderioMassaro dal GF a? Perché no. Si tratta di un progetto che l’ex gieffino vorrebbe realizzare. Ne ha parlato ieri in tarda serata su Instagram durante il collegamento con Angelica, Rick e Rebecca.ha parlato anche del suo possibile partner di gioco. L’ex gieffino farebbe coppia al reality con Vittorio. Ma Massaro non è l’unico a voler sperimentare questa nuova avventura. Anche Angelica ha detto di voler fareinsieme ad Anita. A questa possibilità si è aggiunta anche Rebecca Staffelli. Dopo sei mesi, anzi quasi sette, vissuti nella casa del Grande Fratello i gieffini e l’inviata social sperano e ...

Come rivedere la quarta puntata di Pechino Express in streaming - Le istruzioni su come rivedere la quarta puntata di Pechino Express in streaming: ecco tutto quello che c'è da sapere.punto-informatico

Dal Brasile all’Africa: chi sono i principali partner alimentari della Cina - Per salvaguardare la propria sicurezza alimentare la Cina si sta affidando ad una serie di fornitori esterni. Ecco chi sono i partner strategici di Pechino.money

Pechino Express, Amiche vincono quarta tappa: una coppia eliminata - (Adnkronos) – La coppia delle Amiche vince la quarta tappa di Pechino Express 2024 – La rotta del Dragone. Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo si sono imposte nell’ultima frazione in Vietnam, prima ...ildenaro