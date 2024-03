Genova | cani si azzuffano in mezzo alla strada | settantenne ferito nel tentativo di separare gli animali

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Rissa traquesta mattina all'alba in via Fermi a, nel quartiere di Begato. La polizia locale è intervenuta insiemeCroce Rosa rivarolese per soccorrere un, padrone del cane aggredito da un rottweiler, neldigli. L'anziano è stato portato al Vi