Genoa-Frosinone | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 29 marzo 2024)è una partita valida per la trentesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00:, diretta tv,. Qualche mese fa sembravano avviate entrambe verso una salvezza tranquilla, ora invece è solo ilche si appresta a vivere questo finale di stagione senza patemi, con la serenità di chi sa di essere ormai a pochi centimetri dal traguardo. Non si può dire lo stesso del. Da dicembre i ciociari sono crollati, racimolando a malapena 5 punti nelle ultime tredici giornate e scivolando al terzultimo posto in classifica. I giocatori delfesteggiano dopo un gol – IlVeggente.it (Lapresse)Crisi senza fine per la squadra di Eusebio Di Francesco, ...