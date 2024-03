(Di venerdì 29 marzo 2024) Un anno fa, di questi tempi,si affrontavano per il primato in Serie B. Oggi, oltre alla categoria, ad essere cambiati sono...

Non solo notizie positive per Alberto Gilardino e il suo Genoa dalla pausa per le nazionali. Se da una parte il tecnico di Biella può sorridere pe... (calciomercato)

Genoa: CON I “GEMELLI” RITROVATI E' D'OBBLIGO TORNARE A VINCERE - Una volta tanto, la sosta del campionato è giunta provvidenziale. Il Genoa, in virtù degli impegni internazionali assolti con risultati esaltanti, ritrova due attaccanti con il ...genoanews1893

Genoa-Frosinone: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming - Un anno fa, di questi tempi, Genoa e Frosinone si affrontavano per il primato in Serie B. Oggi, oltre alla categoria, ad essere cambiati sono anche gli obiettivi.calciomercato

Juan Luca Sacchi ed i precedenti col Genoa, in vista del match col Frosinone - PianetaGenoa1893 - Matias Soulé e Giorgi Kvernadze sono rientrati in sede dagli impegni con le rispettive Nazionali dell'Argentina e della Georgia soltanto nella serata di ieri e oggi pomeriggio torneranno in campo con ...informazione