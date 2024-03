Genny Urtis e la lettera per Corona | “Siamo una cosa sola io e te”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’estate scorsaha confessato che Fabriziole avrebbe fatto una proposta di matrimonio, rivelazione poi smentita dall’ex re dei paparazzi: “Io sto con una ragazza giovane. Il gossip sul mio matrimonio? No vabbè, io e luiamici da anni e ci gioco. Mi sono fatto una risata“. Dopo le parole di Fabrizio,si è lasciata andare ad un amaro sfogo: “C’avevo creduto e invece ci sono cascata nuovamente“. Adesso però è tutta acqua passata e a dimostrazione che il rapporto tra i due è saldo, è arrivata unaaffidata a Novella 2000 per i 50 anni di Fabrizio.e laper Fabrizio. “Ho ancora impressa nella memoria la prima volta che ciincontrati in ...