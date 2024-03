Gdo alimentare | i supermercati fanno sciopero | vigilia di Pasqua senza spesa

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sarà un sabato diamaro per i molti italiani che andranno al supermercato con la convinzione di fare laper il giorno della Resurrezione. Infatti, questa mattina, è stato proclamato lodi tutto il personale dipendente dalle imprese che applicano il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata - Federdistribuzione per sabato 30 marzo 2024 che sarà attuato mediante l’astensione dal lavoro per l’intero turno giornaliero". Lo annunciano in una nota Cgil Filcams, Fisascat, Uiltucs, dopo la "rottura delle tratattive con Federdistribuzione, niente rinnovo del ccnl della dmo scaduto dal lontano 31 dicembre 2019". Segui su affaritaliani.it