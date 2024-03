Gaza | bombe israeliane su civili palestinesi in coda per aiuti umanitari ad Al-Zaytoun | 200 morti | bambini e adulti mutilati - VIDEO

“37 madri vengono ammazzate ogni giorno nella Striscia di Gaza ”. A ricordalo, in occasione della Festa della Mamma che in Medio Oriente cade il 21 marzo, è la Mezzaluna Rossa palestinese. “Per ... (ilfattoquotidiano)

Almeno tremila delle 45mila bombe sganciate da Israele sulla Striscia di Gaza , tra il 7 ottobre e la metà di gennaio, non sono esplose. L’allarme è stato lanciato da Jean-Pierre Delomier, ... (tpi)

Il parroco di Gaza racconta gli orrori della guerra: "La striscia è un terribile Golgota" - "Gaza è un terribile Golgota. Le informazioni sono spaventose", ha dichiarato il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, in un suo intervento sul Sir descrivendo l'orrore della guerra.globalist

Orlando (Pd): “Ue non ceda a logica delle armi per ambizioni della Francia, deve essere forza di pace” - L'Unione europea non deve seguire la "logica delle armi", mettendo da parte gli obiettivi su clima e tecnologia e rinunciando a essere una forza ...fanpage

Israele, operazione nello Shifa prosegue per il nono giorno - (ANSAmed) - TEL AVIV, 29 MAR - L'esercito israeliano prosegue per il nono giorno consecutivo le operazioni negli edifici dell'ospedale Shifa di Gaza, dove afferma di aver gia' eliminato circa 200 memb ...ansa