Gaza | aerei israeliani bombardano Palazzo dei Media | raid anche in Siria | 38 morti | bilancio vittime sale a 32 552 | di cui 13mila bambini

Martedì l’esercito israeliano ha ucciso almeno 38 civili palestinesi in due diversi bombardamenti aerei compiuti sulla Striscia di Gaza . Il primo è stato effettuato nel campo profughi di Nuseirat, ... (metropolitanmagazine)

La presa di posizione di John Kirby sulla situazione a Gaza In un’intervista con Jake Tapper della CNN, John Kirby, consigliere per le comunicazioni per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha ... (newsnosh)