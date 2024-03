Gasp punta su Scamacca È l’uomo dei grandi match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ora l’Atalanta aspetta i gol e le giocate del miglior Gianluca. Il 25enne centravanti romano è forse il giocatore più atteso tra i nerazzurri in questo rush finale della stagione da 14 gare in 56 giorni. Escluso dalla tournée americana dal commissario tecnico Spalletti, che sembra avergli preferito nelle gerarchie offensive il genoano Retegui, adesso l’ex attaccante del Genoa e del Sassuolo avrà due mesi per convincere il ct azzurro di Certaldo a portarlo agli Europei. Ma prima di tutto c’è l’Atalanta, che in estate ha investito forte su di lui, acquistandolo per 25 milioni dal West Ham per avere un centravanti d’impatto d’area e da gol pesanti. E decisivi. Stagione buona come numeri finora perche, pur frenato da tre infortuni muscolari tra ottobre e dicembre, ha comunque segnato 6 gol in campionato, ma giocando appena 21 gare ...