(Di venerdì 29 marzo 2024) Era uno degli ultimi irriducibili della camorra casalese, custode di importanti segreti, ma dopo 26 anni di prigione, la maggior parte trascorsi in regime del carcere duro, Francesco, noto come Sandokan, capo indiscusso del clan dei, ha deciso di collaborare con la giustizia. A riportarlo l’edizione cartacea del quotidiano Cronache di Caserta.nel riportare a sua volta la notizia commette unatutta da ridere o da piangere, dipende dai punti di vista. LadisuNel titolo di pancia dell’edizione del tg si legge: “Ildel clan deidecide di collaborare con la giustizia”. Già, avete capito bene: ...

Gaffe di Rainews24: Rocco Schiavone diventa l’ex boss dei casalesi - Rocco Schiavone su Rainews24 diventa l'ex boss dei casalesi, Francesco Schiavone, soprannominato Sandokan, che si è pentito.lanotiziagiornale

