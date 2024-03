Gabriel Garko | “Quando ho sentito la morte vicina | sotto le macerie | mi è cambiata la vita Ho rimesso i cocci a posto”

(Di venerdì 29 marzo 2024) In Se potessi dirti addio, fiction in onda dal 29 marzo su Canale5,è Marcello De Angelis, un uomo che si risveglia in ospedale senza memoria dopo essere stato ritrovato privo di conoscenza in un dirupo. E al Corriere l’attore racconta di alcune similitudini con un’esperienza che ha vissuto: “… Nel 2016 mi trovai nello scoppio della villa, vicino Sanremo: un incidente che mi ha cambiato la, finiile, hola… ma proprio da quell’episodio, da cui sono uscito miracolosamente salvo, ho deciso di godermi la, di affrontare le cose in positivo… ho”, racconta a proposito dell’usare il passato “come bagaglio di ...

Se potessi dirti addio riporta Gabriel Garko in prima serata. «Non avevo deciso per quanto tempo, ma comunque avevo bisogno di allontanarmi almeno per un po’ dalle scene per ritrovare per trovare la ... (amica)

Gabriel Garko, chi è il compagno Mattia Emme. Le bugie, il coming out e il desiderio di paternità - Dopo un lungo periodo costellato da finte relazioni, l’attore sembrerebbe essere ora felice e sereno accanto al nuovo fidanzato: scopriamo di più.libero

Terra Amara stasera 29 marzo non va in onda: ecco perché e cosa vedremo al suo posto - Stasera 29 marzo Terra Amara non andrà in onda. La popolare soap turca da alcune settimane va in onda il venerdì sera su Canale 5. Dopo aver occupato per anni il daytime di Canale 5, la storia di ...movieplayer

Il cast di Se potessi dirti addio - Chi troviamo nel cast di Se potessi dirti addio Attori e personaggi della nuova serie tv Mediaset con Gabriel Garko e Anna Safroncik ...tvserial