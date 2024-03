Fuorilegge per necessità | è aiutata dai superpoteri di un piccolo folletto coraggioso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nell’universo variegato di Disney+ debutta oggi Nell – Rinnegata. Serie in costume in 8 episodi che mescola piacevolmente il genere fantasy con l’azione e la magia. Dietro c’è Sally Wainwright, bravissimi sceneggiatrice e produttrice inglese vincitrice di 4 BAFTA (per Happy Valley e Last Tango in Halifax). Serie tv: 10 titoli da non perdere a marzo 2024 X Leggi anche ...