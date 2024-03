“Fuori senza un motivo” È sempre mezzogiorno | altra uscita dopo il caso Biagiarellii

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024)da Èuna ragione apparente. Lo ha raccontato nel corso di un’intervista esclusiva a Fanpage.it (di cui riportiamo alcuni stralci). Il programma in onda sulla Rai ogni giorni è uno dei più seguiti in assoluto. Già nelle scorse settimane, tuttavia, aveva dovuto fare i conti con alcuni problemi. Tra questi l’addio frettoloso del compagno di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, costretto a salutare il programmaun brutto fatto di cronaca. >> “Fermi tutti, stop”. Serale Amici 23, pericoloso incidente in studio durante l’esibizione top: Maria costretta a sospendere. Cosa è successo A parlare, stavolta, è un altro volto molto noto del programma: “Ilnon lo so. Forse in televisione ci sono meccanismi che ...