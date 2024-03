Francia | tribunale respinge citazione per diffamazione di Total contro Greenpeace | “Vittoria anche per gli altri tentativi di intimidazione”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Mentre in Belgio si avvia la prima causa legaleEnergies, da parte di un agricoltore che chiede un risarcimento per gli impatti del clima sul rendimento della sua azienda, in, la Corte giudiziaria di Parigilache la compagnia aveva intentato nei confronti di. Motivo: la pubblicazione da parte dell’organizzazione ambientalista del rapportoEnergies Carbon Footprint: the numbers don’t add up, in cui si denuncia che le emissioni di gas serra dell’azienda francese sono di gran lunga più elevate di quanto dichiarato ufficialmente. La decisione della Corte di giustizia di Parigi – Secondo il rapporto di, le emissioni di ...

I due avevano divorziato otto anni fa e, come ha riferito ai media francesi il procuratore Fabrice Bélargent, si erano dati appuntamento con il giudice del tribunale della famiglia per "liquidare i ... (fanpage)

Pietro Genovese, al via processo per evasione dai domiciliari: acquisiti i video delle telecamere - Nella prima udienza del processo al giovane, già condannato per omicidio stradale, è stata disposta l'acquisizione dei filmati ...adnkronos

Guerra alla Russia: così la Francia è pronta a schierare i suoi soldati - In Francia si sta discutendo su come Macron potrebbe utilizzare i suoi soldati in Russia: per il presidente polacco Tusk però l'Europa non sarebbe pronta a una guerra.money

Rasta, capelli rossi e calvizie: in Francia una legge contro chi discrimina in base alla capigliatura - Primo sì dei deputati per una normativa che riconosca chi è penalizzato sul lavoro perché porta treccine o dreadlocks ...repubblica