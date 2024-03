La Camera bassa del parlamento in Francia ha approvato il disegno di legge per inserire l’aborto nella Costituzione . Ora il testo passa al Senato. approvato in Francia un disegno di legge per ... (periodicodaily)

Francia, approvato un disegno di legge contro la discriminazione in base ai capelli - Olivier Serva, il deputato promotore della misura, ha spiegato che, spesso, le donne «di origine africana», prima dei colloqui di lavoro, vengono incoraggiate a cambiare acconciatura ...vanityfair

La camera bassa del parlamento francese ha approvato una legge che vieta le discriminazioni basate sull’acconciatura dei capelli - Giovedì l’Assemblea Nazionale, la camera bassa del parlamento francese, ha approvato con 44 voti a favore e 2 contrari una proposta di legge che vieta le discriminazioni basate sui capelli, impedendo ...ilpost

In Francia primo via libera contro discriminazione per i dipendenti con i deadlock - PARIGI - L'Assemblea Nazionale francese ha approvato oggi in prima lettura una proposta di legge che punta a sanzionare la cosiddetta ''discriminazione capillare' ', in particolare, in ufficio o sul l ...ansa