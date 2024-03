Francesco Schiavone parlerà | l’ex capo del clan dei Casalesi ha deciso di collaborare con la giustizia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo 26 anni di silenzio, il boss camorristaha ceduto: ha iniziato a parlare con i magistrati della Direzione distrettuale antimafia. Un muro di omertà crollato quando, nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno raggiunto la casa deldei, conosciuto come «Sandokan», per proporre il programma di protezione ai suoi familiari. Chi è legato a lui, nella sua nuova veste di pentito, rischia infatti di diventare un bersaglio. Questo avrebbe portato Sandokan a decidere di aprire bocca. Lo riporta Cronache di Caserta. Specificando anche come nei prossimi mesidovrà dimostrare se le sue intenzioni dicon la Procura napoletana, ora guidata da Nicola Gratteri, saranno solide e costanti. Chi è ...