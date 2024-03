Francesco Schiavone detto Sandokan non ha un tumore | l' ex boss dei Casalesi aveva finto per cambiare carcere

(Di venerdì 29 marzo 2024), exdeinoto negli ambienti della camorra come, avrebbe iniziato a collaborare, ma non avrebbe un

Per una vaga somiglianza con l’attore Kabir Bedi che interpretava “la Tigre della Malesia” in uno degli sceneggiati televisivi più famosi della storia della televisione italiana, è stato ... (ilfattoquotidiano)

Francesco Schiavone , detto Sandokan per la somiglianza con l'attore Kabir Bedi che lui non ha mai gradito, è salito alla ribalta della scena criminale italiana per la sua scalata ai vertici della ... (ilgiornaleditalia)

Francesco Schiavone per molti anni è stato al vertice del clan dei casalesi, conosciuto soprattutto come Sandokan , un soprannome dovuto, in particolare, ad una vaga somiglianza con l’attore Kabir ... (cultweb)

Chi è Sergio Sellitto, il poliziotto che arrestò Francesco Schiavone - Sergio Sellitto oggi ha 63 anni e nel 1998 ha diretto le indagini che hanno reso possibile la cattura di Francesco "Sandokan" Schiavone.lettera43

Cafiero de Raho sul pentimento di Schiavone: "Evento di grandissima importanza, può dare informazioni di rilievo" - Federico Cafiero de Raho, parlamentare del Movimento 5 stelle, vicepresidente della Commissione Giustizia ed ex Procuratore Nazionale Antimafia ha commentato la notizia del pentimento di Francesco ...globalist

Sandokan pentito, Saviano non si fida: «Sandokan parlerà davvero» - «La notizia del pentimento di Schiavone per me è stata travolgente. Anni fa lo avevo invitato a pentirsi dicendogli che il suo potere ormai era in crisi».ilmattino