FRACASSATO! Sinner manda Medvedev fuori di testa e lo surclassa in poco più di un’ora | é in finale a Miami!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Semplicemente devastante. Una prestazione incredibile di Jannik, che si qualifica per ladel Masters 1000 didopo aver demolito in due set il russo Daniilcon il punteggio di 6-1 6-2 in appenae nove minuti di gioco.si trova ad una sola vittoria ora dal diventare numero due del mondo. Per raggiungere questo traguardo storico per il tennis italiano, l’altoatesino dovrà superare inil vincente dell’altra semitra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov.ha concluso con sette ace e diciassette vincenti, con appena tre errori non forzati. Una partita veramente perfetta quella dell’azzurro che non ha lasciato minimamente la possibilità adi entrare in ritmo ...